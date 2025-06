Lo è la cantina sociale nei cruciverba: la soluzione è Enopolio

ENOPOLIO

Curiosità e Significato di "Enopolio"

Approfondisci la parola di 8 lettere Enopolio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Enopolio? Enopolio indica il sistema in cui un'unica azienda controlla l'intera filiera vinicola, dalla produzione alla distribuzione. Significa quindi un monopolio nel settore del vino, garantendo un controllo totale sul mercato. Questo termine evidenzia come un'unica realtà possa dominare un intero segmento produttivo, influenzando prezzi e qualità. In sintesi, è la concentrazione monopolistica nel mondo enologico.

Come si scrive la soluzione Enopolio

La definizione "Lo è la cantina sociale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

N Napoli

O Otranto

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I G B T E L A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BATTAGLIE" BATTAGLIE

