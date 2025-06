Lavora la terracotta nei cruciverba: la soluzione è Vasaio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lavora la terracotta' è 'Vasaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VASAIO

La parola Vasaio è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vasaio.

Perché la soluzione è Vasaio? Il termine vasaio indica l'artista o il lavorante specializzato nella creazione di oggetti in terracotta, come vasi e recipienti. Questa figura utilizza tecniche di modellazione al tornio o a mano per plasmare l'argilla, dando vita a forme utili e decorative. Chi lavora come vasaio combina abilità artistica e manualità, rendendo la terracotta un materiale versatile e affascinante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un modellatore della cretaLavora la ceramicaModellatore di cretaLavora in chiesaVi lavora il fotografoLavora con acidi e reagenti

La definizione "Lavora la terracotta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

A Ancona

S Savona

A Ancona

I Imola

O Otranto

U F A I O M M G A N Mostra soluzione



