CLAVA

Vuoi sapere di più su Clava? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Clava.

Perché la soluzione è Clava? La parola clava indica un forte colpo dato con un bastone o un’arma pesante, ma anche un oggetto contundente simile a un bastone robusto. Nell’uso figurato, rappresenta un metodo deciso e severo per imporre la propria volontà. In passato, veniva usata come arma da guerra, oggi simbolo di forza e autorità. La clava quindi incarna potenza e determinazione in ogni contesto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L arma di ErcoleLa mazza di ErcoleLa roteava ErcoleTesta di ErcoleLa divina sposa di ErcoleIl gigante che Ercole uccise sollevandolo da terra

Se ti sei imbattuto nella definizione "La impugnava Ercole", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

