INTROVERSIONE

Perché la soluzione è Introversione? L'introversione è un tratto della personalità che porta a preferire momenti di riflessione e solitudine piuttosto che l'interazione sociale intensa. Chi è introverso tende a ricaricare le energie nel proprio mondo interiore, evitando spesso il caos esterno. È una caratteristica che valorizza la profondità e l'autenticità dei pensieri, rendendola una qualità preziosa in molte situazioni della vita.

I Imola

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

V Venezia

E Empoli

R Roma

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

