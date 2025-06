Il nome originale di Braccio di Ferro nei cruciverba: la soluzione è Popeye

Home / Soluzioni Cruciverba / Il nome originale di Braccio di Ferro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il nome originale di Braccio di Ferro' è 'Popeye'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POPEYE

Curiosità e Significato di "Popeye"

Vuoi sapere di più su Popeye? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Popeye.

Perché la soluzione è Popeye? Popeye, conosciuto come Braccio di Ferro in Italia, è il celebre marinaio protagonista di fumetti e cartoni animati. Il nome deriva dall’inglese “Popeye”, che richiama l’espressione “pop eye”, ovvero “occhi sporgenti”, riflettendo il suo sguardo caratteristico. Questa figura iconica rappresenta forza, determinazione e simpatia, ed è amata da generazioni di appassionati in tutto il mondo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Braccio di Ferro oBraccio di Ferro negli UsaIl vero Braccio di FerroLo Sbaffini amico di Braccio di FerroBraccio di Ferro l ha tatuata sulle bracciaSbaffini l amico di Braccio di Ferro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Popeye

Stai cercando la risposta alla definizione "Il nome originale di Braccio di Ferro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

P Padova

E Empoli

Y Yacht

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L L S M I I S O N C A G A C C M P N A D H N I P E R I O I O E A A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHI INCIAMPA E NON CADE MIGLIORA IL PASSO" CHI INCIAMPA E NON CADE MIGLIORA IL PASSO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.