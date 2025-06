C è in ogni cassetta postale nei cruciverba: la soluzione è Buca

BUCA

Curiosità e Significato di "Buca"

Hai risolto il cruciverba con Buca? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Buca.

Perché la soluzione è Buca? BUCA è il termine che indica una piccola apertura, come quella delle cassette postali. In questo caso, si gioca sul fatto che in ogni cassetta ci sia una buca, cioè l'apertura attraverso cui si inseriscono le lettere. È un modo creativo per sottolineare il ruolo fondamentale di questa apertura nel ricevere posta, rendendo la parola un simpatico indovinello visivo.

Come si scrive la soluzione Buca

La definizione "C è in ogni cassetta postale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

U Udine

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E A S S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STESA" STESA

