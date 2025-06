Allungano a dismisura le gambe dei pagliacci nei cruciverba: la soluzione è Trampoli

TRAMPOLI

La parola Trampoli è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Trampoli.

Perché la soluzione è Trampoli? Trampoli sono strumenti alti e sottili usati in teatro o spettacoli per far sembrare le gambe delle persone allungate e più alte del normale. Sono spesso impiegati dai pagliacci o artisti per creare effetti comici e sorprendenti, dando un tocco di magia alle esibizioni. Insomma, i trampoli trasformano il modo di apparire, allungando letteralmente le gambe e regalando spettacoli divertenti e sorprendenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Permettono di camminare sollevatiAllungano le gambe dei pagliacciGambe per pagliacciDarsela a gambe

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

