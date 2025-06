Valeva 21 scellini a Londra nei cruciverba: la soluzione è Ghinea

Home / Soluzioni Cruciverba / Valeva 21 scellini a Londra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Valeva 21 scellini a Londra' è 'Ghinea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GHINEA

Curiosità e Significato di "Ghinea"

Approfondisci la parola di 6 lettere Ghinea: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ghinea? La parola ghinea si riferisce a una vecchia moneta d'oro usata in Inghilterra, molto popolare tra il XVII e il XIX secolo. Il suo nome deriva dalla regione italiana di Ginevra. Spesso utilizzata come unità di misura per i cavalli, rappresenta un simbolo di valore storico e di eleganza. Conoscere le ginee aiuta a comprendere meglio la storia monetaria britannica.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Valeva 21 scelliniUn quartiere di LondraLa Gallery museo di Londra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ghinea

Se ti sei imbattuto nella definizione "Valeva 21 scellini a Londra", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

H Hotel

I Imola

N Napoli

E Empoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A Z I N E O F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FAZIONE" FAZIONE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.