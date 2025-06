Una che recita a gesti nei cruciverba: la soluzione è Mima

MIMA

Curiosità e Significato di "Mima"

Approfondisci la parola di 4 lettere Mima: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mima? MIMA è un termine che indica l'arte di comunicare senza parole, attraverso gesti e espressioni. È spesso usato per descrivere chi interpreta o rappresenta qualcosa con il linguaggio del corpo, come i mimi o chi recita a gesti. Questa parola racchiude l'essenza del comunicare in modo visivo e immediato, rendendo ogni messaggio universale e facilmente comprensibile. È un modo coinvolgente di esprimersi senza parole.

Recita con i gestiRecita a soli gestiNon ne ha nessuno chi recita un monologo

Come si scrive la soluzione Mima

Hai davanti la definizione "Una che recita a gesti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

I Imola

M Milano

A Ancona

