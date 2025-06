Un foglio tutto colonne nei cruciverba: la soluzione è Tabella

TABELLA

Curiosità e Significato di "Tabella"

La soluzione Tabella di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tabella per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tabella? Un foglio tutto colonne si riferisce a un insieme di dati organizzati in righe e colonne, come in una tabella. La parola chiave è tabella, uno strumento fondamentale per ordinare, visualizzare e analizzare informazioni in modo chiaro e strutturato. Utilizzata in ufficio, scuola o casa, la tabella rende più semplice trovare e comprendere i dati, facilitando decisioni rapide e precise.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Formata da righe e colonneUno specchietto affissoQuadro da consultareTre in tuttoUn edificio con otto colonne sulla facciataÈ la fine di tutto

Come si scrive la soluzione Tabella

T Torino

A Ancona

B Bologna

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R I O Q L U Mostra soluzione



