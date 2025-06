Strappare con forza nei cruciverba: la soluzione è Svellere

SVELLERE

Curiosità e Significato di "Svellere"

Approfondisci la parola di 8 lettere Svellere: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Svellere? Svellere significa staccare o togliere con forza qualcosa da dove è attaccato, come radici o fondamenti. È un termine spesso usato per descrivere l’azione di rimuovere con decisione elementi radicati, come piante, tessuti o anche concetti astratti. In breve, indica un’azione decisa e energica per separare o eliminare qualcosa, spesso con l’idea di una forza che supera la resistenza.

Come si scrive la soluzione Svellere

Stai cercando la risposta alla definizione "Strappare con forza"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

V Venezia

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E U M L Mostra soluzione



