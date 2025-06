Stoffa a tessuto rado nei cruciverba: la soluzione è Etamine

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stoffa a tessuto rado' è 'Etamine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ETAMINE

Curiosità e Significato di "Etamine"

La parola Etamine è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Etamine.

Perché la soluzione è Etamine? L'etamina è un tipo di tessuto leggero e trasparente, realizzato con filati fini e spesso usato per abiti eleganti o decorazioni. La sua trama rado permette di vedere attraverso, conferendo un aspetto delicato e raffinato. Utilizzata anche in moda e arredamento, l'etamina combina leggerezza e stile, rendendola ideale per creare capi sofisticati e impreziositi da un tocco di trasparenza.

Come si scrive la soluzione Etamine

Hai davanti la definizione "Stoffa a tessuto rado" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

T Torino

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

E Empoli

