LEGALITARIO

Perché la soluzione è Legalitario? Legalitario indica chi si comporta rispettando scrupolosamente le leggi e le norme vigenti, adottando un atteggiamento serio e responsabile. È qualcuno che valorizza la legalità come principio fondamentale, assicurando che tutte le azioni siano conformi alle regole stabilite dalla società. In un mondo sempre più attento alla correttezza, essere legalitari significa promuovere un ambiente giusto e trasparente per tutti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Che agisce secondo le normePermessi dalle normeNon seguono norme di metrica tradizionaleRegole norme

L Livorno

E Empoli

G Genova

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

