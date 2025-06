Rendere meno fitto nei cruciverba: la soluzione è Diradare

DIRADARE

Curiosità e Significato di "Diradare"

Perché la soluzione è Diradare? Diradare significa rendere meno fitto o denso qualcosa, come ad esempio i rami di un albero o le persone in un gruppo. Si usa anche per indicare l'azione di rendere più rarefatte o meno compatte determinate cose, facilitando il passaggio o migliorando l'aspetto generale. È un termine utile in vari contesti, dalla cura delle piante alla gestione di spazi affollati.

Come si scrive la soluzione Diradare

D Domodossola

I Imola

R Roma

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

