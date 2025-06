Quello campestre è detto anche testucchio nei cruciverba: la soluzione è Acer

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quello campestre è detto anche testucchio' è 'Acer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACER

Curiosità e Significato di "Acer"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Acer più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Acer.

Perché la soluzione è Acer? Il termine acer si riferisce a un albero o arbusto appartenente alla famiglia delle Aceraceae, noto per le sue foglie caratteristiche e i suoi frutti, le samare. Questo nome è spesso associato agli aceri, alberi molto diffusi in varie parti del mondo, apprezzati per la loro bellezza e il colore autunnale. Quindi, quando si parla di quello campestre, si fa riferimento proprio a questa pianta.

Come si scrive la soluzione Acer

Stai cercando la risposta alla definizione "Quello campestre è detto anche testucchio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

E Empoli

R Roma

