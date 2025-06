Può esserlo il mare nei cruciverba: la soluzione è Agitato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Può esserlo il mare' è 'Agitato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGITATO

Curiosità e Significato di "Agitato"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Agitato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Agitato.

Perché la soluzione è Agitato? Agitato descrive qualcosa che è mosso o in movimento, come il mare quando le onde si infrangono e creano un'onda confusa. Può anche riferirsi a uno stato d'animo nervoso o emozionato. Quindi, il termine rende l’idea di un ambiente o di una persona in fermento, piena di energia o turbamento, proprio come il mare agitato che non è mai tranquillo.

Come si scrive la soluzione Agitato

Non riesci a risolvere la definizione "Può esserlo il mare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

G Genova

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I R E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CERTI" CERTI

