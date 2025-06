Lo è la pratica in sospeso nei cruciverba: la soluzione è Inevasa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è la pratica in sospeso' è 'Inevasa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INEVASA

Curiosità e Significato di "Inevasa"

Approfondisci la parola di 7 lettere Inevasa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Inevasa? Inevasa indica qualcosa che non è ancora stato completato o portato a termine, come un compito o un progetto in sospeso. È un termine che sottolinea l’attesa di una conclusione definitiva, spesso con un senso di urgenza o di mancanza. Quando qualcosa è inevasa, rimane aperto, lasciando spazio alla sua definizione futura. È dunque un modo per descrivere ciò che resta ancora da fare o sistemare.

Come si scrive la soluzione Inevasa

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo è la pratica in sospeso"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

E Empoli

V Venezia

A Ancona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S I A R N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SINATRA" SINATRA

