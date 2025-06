In passato viaggiò per diporto adesso no nei cruciverba: la soluzione è Futurista

FUTURISTA

Curiosità e Significato di "Futurista"

La parola Futurista è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Futurista.

Perché la soluzione è Futurista? Il termine FUTURISTA si riferisce a un movimento artistico e letterario nato in Italia all'inizio del Novecento, che esaltava la velocità, la tecnologia e il dinamismo della modernità. Nel contesto del gioco di parole, indica qualcuno che prima viaggiava per piacere, ma ora no, perché il suo modo di vivere o pensare è cambiato, proiettandosi verso un futuro diverso.

Come si scrive la soluzione Futurista

Hai davanti la definizione "In passato viaggiò per diporto adesso no" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

U Udine

T Torino

U Udine

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

