APPIATTIMENTI

Curiosità e Significato di "Appiattimenti"

Approfondisci la parola di 13 lettere Appiattimenti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Appiattimenti? Gli appiattimenti sono processi che rendono uniforme o livellato qualcosa, eliminando differenze o divari. Si usano in vari contesti, come nel mondo della finanza, dove indicano una riduzione delle differenze tra tassi o valori, o in geometria, per descrivere superfici appiattite. In generale, rappresentano un'azione di uniformare o semplificare, senza creare distinzioni. È un termine utile per capire come si eliminano le disparità.

Come si scrive la soluzione Appiattimenti

Stai cercando la risposta alla definizione "Si ottengono senza i divari"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

P Padova

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T E I S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TESINE" TESINE

