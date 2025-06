Ornano le tombe il 2 novembre nei cruciverba: la soluzione è Fiori

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ornano le tombe il 2 novembre' è 'Fiori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIORI

Curiosità e Significato di "Fiori"

Vuoi sapere di più su Fiori? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Fiori.

Perché la soluzione è Fiori? Fiori sono piante o composizioni floreali offerte in occasioni speciali, come funerali o commemorazioni. Sono simbolo di rispetto, affetto e ricordo per i defunti. Il loro significato varia a seconda dei colori e dei tipi, ma sempre rappresentano un gesto di cura e sentimenti profondi. Nel contesto di Ornano che 'le tombe il 2 novembre', i fiori sono il modo più bello per onorare chi non c’è più.

Come si scrive la soluzione Fiori

Stai cercando la risposta alla definizione "Ornano le tombe il 2 novembre"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

O Otranto

R Roma

I Imola

