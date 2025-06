La noce della stricnina nei cruciverba: la soluzione è Vomica

Home / Soluzioni Cruciverba / La noce della stricnina

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La noce della stricnina' è 'Vomica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOMICA

Curiosità e Significato di "Vomica"

Hai risolto il cruciverba con Vomica? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Vomica.

Perché la soluzione è Vomica? La vomica è una pianta velenosa appartenente alla famiglia delle Fabaceae, nota per le sue proprietà tossiche e medicinali. Il suo nome deriva dal termine latino vomica, che indica la capacità di provocare il vomito. Utilizzata in passato come rimedio contro avvelenamenti, oggi viene impiegata con cautela in farmacologia. È un esempio di come alcune piante possano avere usi sia terapeutici che pericolosi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Se ne estrae la stricninaNoce di grosse proporzioniQuella di noce è un materiale di pregioCopre il guscio della noce

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vomica

Non riesci a risolvere la definizione "La noce della stricnina"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

V Venezia

O Otranto

M Milano

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A X O G M I G I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MIXAGGIO" MIXAGGIO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.