La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Infiammate infervorate' è 'Accese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCESE

Curiosità e Significato di "Accese"

Approfondisci la parola di 6 lettere Accese: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Accese? Il termine accesa descrive qualcosa che è acceso, attivo o in funzione, come una luce o un fuoco. Indica uno stato di energia, vitalità o attenzione rivolta verso qualcosa. In parole semplici, quando qualcosa è accesa, significa che sta brillando o funzionando, catturando l'interesse e l'attenzione di chi la osserva. È il modo più diretto per dire che qualcosa è in piena attività.

Come si scrive la soluzione Accese

Hai davanti la definizione "Infiammate infervorate" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

C Como

C Como

E Empoli

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N E E H O S C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHEROSENE" CHEROSENE

