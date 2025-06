Il tipo di spettacolo in cui eccelse Petrolini nei cruciverba: la soluzione è Cabarettistico

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Il tipo di spettacolo in cui eccelse Petrolini' è 'Cabarettistico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CABARETTISTICO

Curiosità e Significato di "Cabarettistico"

Vuoi sapere di più su Cabarettistico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 14 lettere nella pagina dedicata: Cabarettistico.

Perché la soluzione è Cabarettistico? Cabarettistico si riferisce a tutto ciò che riguarda il cabaret, uno spettacolo di intrattenimento che combina musica, recitazione e comicità. È un termine che indica uno stile di performance caratterizzato da leggerezza, ironia e improvvisazione, tipico di artisti come Petrolini, che eccelse nel portare sul palco momenti di umorismo e satira. Questa parola racchiude l’essenza di uno spettacolo che diverte e coinvolge il pubblico con spontaneità.

