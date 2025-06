La città sede della Piaggio nei cruciverba: la soluzione è Pontedera

PONTEDERA

Curiosità e Significato di "Pontedera"

La soluzione Pontedera di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pontedera per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pontedera? Pontedera è una città in Toscana, famosa come sede storica della Piaggio, l'azienda che ha inventato la mitica Vespa. Situata tra Pisa e Livorno, rappresenta un importante centro industriale e culturale. Il nome deriva dal suo caratteristico territorio pianeggiante, ideale per lo sviluppo di attività artigianali e manifatturiere. Una città che unisce tradizione e innovazione, simbolo del Made in Italy nel mondo.

Come si scrive la soluzione Pontedera

Hai trovato la definizione "La città sede della Piaggio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

A Ancona

