AZZA

Curiosità e Significato di "Azza"

Hai risolto il cruciverba con Azza? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Azza.

Perché la soluzione è Azza? Un'arma bianca indica un'arma da taglio o da punta, come coltelli, spade o pugnali. È un termine usato spesso in ambito legale o criminale per descrivere strumenti contundenti o affilati impiegati in aggressioni. La soluzione AZZA gioca con questa idea, richiamando l'immagine di un'arma affilata e pericolosa, ma anche di un nome che può sembrare insolito in questo contesto.

Come si scrive la soluzione Azza

Stai cercando la risposta alla definizione "Un arma bianca"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

Z Zara

Z Zara

A Ancona

