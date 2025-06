Altro nome delle vongole nei cruciverba: la soluzione è Arselle

ARSELLE

Curiosità e Significato di "Arselle"

Hai risolto il cruciverba con Arselle? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Arselle.

Perché la soluzione è Arselle? Le arselle sono un nome dialettale usato in alcune regioni italiane per indicare le vongole, quei molluschi bivalvi molto apprezzati in cucina. Il termine richiama le piccole conchiglie e il loro caratteristico aspetto. Questo nome popolare sottolinea l'importanza delle tradizioni locali nella denominazione dei prodotti del mare, arricchendo la cultura gastronomica italiana.

Come si scrive la soluzione Arselle

