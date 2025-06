Una rivista militare nei cruciverba: la soluzione è Rassegna

Home / Soluzioni Cruciverba / Una rivista militare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una rivista militare' è 'Rassegna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RASSEGNA

Curiosità e Significato di "Rassegna"

Hai risolto il cruciverba con Rassegna? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Rassegna.

Perché la soluzione è Rassegna? Rassegna è un termine che indica una raccolta o esposizione di notizie, articoli e informazioni su un determinato argomento, come quello militare. Spesso si riferisce a pubblicazioni periodiche che riassumono eventi, analisi e aggiornamenti di settore. In ambito giornalistico, rappresenta un modo per condensare le principali novità in un’unica rivista. È uno strumento prezioso per restare sempre aggiornati e informati.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un minuzioso resoconto dei fattiMostra esposizioneAccurato resocontoGrado militareUna rivista statunitenseLa seconda è quasi sempre rivista e corretta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rassegna

Hai davanti la definizione "Una rivista militare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S O D N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SONDE" SONDE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.