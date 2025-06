Uno dei sette colli di Roma nei cruciverba: la soluzione è Celio

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno dei sette colli di Roma

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uno dei sette colli di Roma' è 'Celio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CELIO

Curiosità e Significato di "Celio"

Approfondisci la parola di 5 lettere Celio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Celio? Il Celio è uno dei sette colli su cui sorge Roma, noto per la sua ricca storia e bellezza architettonica. Questo colle è famoso per le sue antiche basiliche e i giardini tranquilli, che offrono un rifugio dal trambusto della città. Passeggiando per il Celio, si possono scoprire angoli suggestivi e atmosfere affascinanti che raccontano secoli di cultura e tradizione romana.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Colle di RomaUn colle romanoIl colle di Roma tra il Colosseo e le Terme di CaracallaIl Pompilio tra i sette re di RomaIl Marzio tra i sette re dell antica RomaSu sette di essi fu costruita Roma

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Celio

Se "Uno dei sette colli di Roma" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C H U L M E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUMACHE" LUMACHE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.