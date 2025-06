Una piccola proscimmia nei cruciverba: la soluzione è Lori

LORI

Curiosità e Significato di "Lori"

La parola Lori è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lori.

Perché la soluzione è Lori? Il termine lori si riferisce a un gruppo di primati noti per la loro vivacità e per il loro aspetto adorabile. Questi piccoli animali, originari delle foreste tropicali dell'Asia, sono caratterizzati da una pelliccia morbida e da movimenti agili. I lori sono anche famosi per il loro comportamento curioso e per la loro alimentazione, che include principalmente frutta e nettare.

Come si scrive la soluzione Lori

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una piccola proscimmia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

O Otranto

R Roma

I Imola

