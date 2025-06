Una bella capitale europea nei cruciverba: la soluzione è Praga

PRAGA

Curiosità e Significato di "Praga"

La soluzione Praga di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Praga per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Praga? Praga, la capitale della Repubblica Ceca, è una delle città più affascinanti d'Europa, famosa per la sua straordinaria architettura che spazia dal gotico al barocco. Con il suo centro storico riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, offre un mix perfetto di storia, cultura e bellezze naturali lungo il fiume Moldava. Passeggiando per le sue strade acciottolate, ci si può immergere in un'atmosfera magica, tra castelli, piazze

Come si scrive la soluzione Praga

Se "Una bella capitale europea" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

R Roma

A Ancona

G Genova

A Ancona

