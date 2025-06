Un accessorio nella scatola del compasso nei cruciverba: la soluzione è Tiralinee

TIRALINEE

Curiosità e Significato di "Tiralinee"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Tiralinee, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tiralinee? Il tiralinee è un accessorio del compasso utilizzato per tracciare linee rette con precisione. Grazie alla sua forma allungata e alla punta affilata, permette di disegnare segmenti dritti su carta o altre superfici, rendendolo uno strumento fondamentale per architetti, ingegneri e artisti. Insomma, è l'alleato ideale per chiunque desideri realizzare progetti geometrici con la massima accuratezza!

Come si scrive la soluzione Tiralinee

Hai trovato la definizione "Un accessorio nella scatola del compasso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T B E O T L I S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STILOBATE" STILOBATE

