Titolato undici inglese nei cruciverba: la soluzione è Newcastle

Home / Soluzioni Cruciverba / Titolato undici inglese

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Titolato undici inglese' è 'Newcastle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEWCASTLE

Curiosità e Significato di "Newcastle"

Approfondisci la parola di 9 lettere Newcastle: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Newcastle? Newcastle è una città situata nel nord-est dell'Inghilterra, famosa per la sua ricca storia industriale e culturale. È conosciuta anche per la sua squadra di calcio, il Newcastle United, che ha vinto vari trofei nel corso degli anni, rendendola un punto di riferimento per gli appassionati di sport. Inoltre, il suo vivace ambiente universitario e le attrazioni storiche la rendono una meta affascinante per turisti e residenti.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un titolato undici ingleseTitolato undici europeoUn West undici inglese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Newcastle

La definizione "Titolato undici inglese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

E Empoli

W Washington

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E R Y B V L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BEVERLY" BEVERLY

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.