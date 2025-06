Sobrie pudiche nei cruciverba: la soluzione è Castigate

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sobrie pudiche' è 'Castigate'.

CASTIGATE

Curiosità e Significato di "Castigate"

Perché la soluzione è Castigate? Castigate è un termine che deriva dal latino e significa infliggere una punizione o una reprimenda, spesso per correggere un comportamento ritenuto inadeguato. In un contesto più ampio, può riferirsi anche all’atto di criticare severamente qualcuno, spingendolo a riflettere sulle proprie azioni. È una parola che evoca l'idea di disciplina e responsabilità, sottolineando l'importanza di imparare dai propri errori.

Come si scrive la soluzione Castigate

Stai cercando la risposta alla definizione "Sobrie pudiche"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

G Genova

A Ancona

T Torino

E Empoli

