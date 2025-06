Si preme per sparare nei cruciverba: la soluzione è Grilletto

Home / Soluzioni Cruciverba / Si preme per sparare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si preme per sparare' è 'Grilletto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRILLETTO

Curiosità e Significato di "Grilletto"

La soluzione Grilletto di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Grilletto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Grilletto? Il grilletto è il meccanismo che attiva il sparo di un'arma da fuoco, permettendo così di controllare l'azione con un semplice gesto. È un elemento cruciale per la sicurezza e il funzionamento delle armi, poiché richiede precisione e attenzione nell'uso. In un contesto più ampio, il termine può anche evocare l'idea di prendere una decisione immediata o avviare un'azione, simile a premere un pulsante.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo blocca la sicuraServe a rilasciare il percussore di un armaSul PC si preme assieme a CTRLSul PC si preme con il tasto CTRLSul computer si preme assieme a CTRL

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Grilletto

Se "Si preme per sparare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

R Roma

I Imola

L Livorno

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E D S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SEDIE" SEDIE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.