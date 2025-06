e per tale ragione nei cruciverba: la soluzione è Cosicché

COSICCHÉ

Curiosità e Significato di "Cosicché"

La soluzione Cosicché di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cosicché per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cosicché? Cosicché è un avverbio di conseguenza che viene utilizzato per indicare il risultato o l'effetto di una situazione precedente. In altre parole, serve a collegare due frasi mostrando come una cosa porti all'altra. Ad esempio, se diciamo Ha studiato molto, cosicché ha superato l'esame, stiamo evidenziando come il suo impegno abbia avuto un esito positivo.

Tale è la carnagione mediterraneaTale è l argomento inconsistenteTale è l uomo come animale

Come si scrive la soluzione Cosicché

Se ti sei imbattuto nella definizione "e per tale ragione", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

S Savona

I Imola

C Como

C Como

H Hotel

É -

