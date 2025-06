Pelliccia ottenuta con le pelli di Karakul nei cruciverba: la soluzione è Astrakan

Home / Soluzioni Cruciverba / Pelliccia ottenuta con le pelli di Karakul

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pelliccia ottenuta con le pelli di Karakul' è 'Astrakan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTRAKAN

Curiosità e Significato di "Astrakan"

Hai risolto il cruciverba con Astrakan? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Astrakan.

Perché la soluzione è Astrakan? L'astarak è una pelliccia di alta qualità realizzata con le pelli di Karakul, un ovino noto per i suoi folti e lucidi manti ricci. Questo tessuto pregiato viene molto apprezzato in moda e arredamento per la sua eleganza e morbidezza. Con il suo aspetto distintivo, l'astarak rappresenta un simbolo di lusso e raffinatezza nel mondo del velluto e delle pellicce.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pelliccia nera e ricciolutaPelliccia ovina tipica dell Asia Centrale rusUna pelliccia ricciolutaPelliccia di coniglioRoditore delle Ande dalla preziosa pellicciaUna calda pelliccia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Astrakan

Se "Pelliccia ottenuta con le pelli di Karakul" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

K Kappa

A Ancona

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R C C O T O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TAROCCO" TAROCCO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.