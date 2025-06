Ottusi di mente nei cruciverba: la soluzione è Ebeti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ottusi di mente' è 'Ebeti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EBETI

Curiosità e Significato di "Ebeti"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ebeti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba

Perché la soluzione è Ebeti? La parola ebeti si riferisce a persone che mostrano una certa mancanza di intelligenza o di discernimento, spesso comportandosi in modo goffo o poco acuto. Questo termine, che deriva dal latino ebetis, viene utilizzato per descrivere chi è poco sveglio o poco perspicace nelle proprie azioni e decisioni. In contesti colloquiali, può avere un'accezione ironica e viene usato per sottolineare comportamenti insensati o poco ragionati.

Come si scrive la soluzione Ebeti

Stai cercando la risposta alla definizione "Ottusi di mente"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

B Bologna

E Empoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O H A B N T L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BIATHLON" BIATHLON

