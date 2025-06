Ogni Comune ha il suo nei cruciverba: la soluzione è Municipio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ogni Comune ha il suo' è 'Municipio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MUNICIPIO

Curiosità e Significato di "Municipio"

Approfondisci la parola di 9 lettere Municipio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Municipio? Il termine municipio si riferisce all'edificio o all'ufficio dove il comune esercita le sue funzioni amministrative. È il luogo dove i cittadini possono recarsi per questioni legate ai servizi pubblici, come registrazioni anagrafiche, pagamenti di tasse e informazioni sulle attività comunali. In sostanza, il municipio rappresenta il cuore della vita amministrativa di una comunità, un punto di riferimento fondamentale per ogni abitante.

Come si scrive la soluzione Municipio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ogni Comune ha il suo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

U Udine

N Napoli

I Imola

C Como

I Imola

P Padova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S I I L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OSTILI" OSTILI

