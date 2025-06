Non flessibili o severi nei cruciverba: la soluzione è Rigidi

RIGIDI

Curiosità e Significato di "Rigidi"

Perché la soluzione è Rigidi? La parola rigidi si riferisce a qualcosa che non è in grado di adattarsi o piegarsi facilmente. Può descrivere oggetti fisici, come materiali che non si deformano, ma anche atteggiamenti o comportamenti di persone che mostrano poca apertura al cambiamento o alla comprensione delle opinioni altrui. In un contesto sociale, essere rigidi può significare avere idee fisse e non essere disposti a considerare alternative, il che può rendere difficile la comunicazione e la collaborazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Flessibili nel ragionareSedili imponenti e severiHa rami flessibili

Come si scrive la soluzione Rigidi

R Roma

I Imola

G Genova

I Imola

D Domodossola

I Imola

