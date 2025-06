Nidi di calabroni nei cruciverba: la soluzione è Vespai

VESPAI

Perché la soluzione è Vespai? I vespai sono le strutture a forma di nido costruite dalle vespe, che sono insetti sociali. Questi nidi, realizzati con fibre vegetali masticate e miscelate con saliva, servono come rifugio e luogo di allevamento per le larve. Spesso si trovano appesi a rami o in angoli riparati, e possono variare notevolmente in dimensioni e forma a seconda della specie di vespa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Isolano i pavimentiNidi ronzantiPolemiche pungentiInsetti dagli enormi nidiInsetti dai giganteschi nidiIl rondone di cui i Cinesi mangiano i nidi

V Venezia

E Empoli

S Savona

P Padova

A Ancona

I Imola

E I I T S R O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIROLESI" TIROLESI

