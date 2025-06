Un membro dell equipaggio aereo nei cruciverba: la soluzione è Pilota

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un membro dell equipaggio aereo' è 'Pilota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PILOTA

Curiosità e Significato di "Pilota"

La parola Pilota è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pilota.

Perché la soluzione è Pilota? Un pilota è un professionista altamente specializzato che guida gli aerei, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo. Questo ruolo richiede non solo competenze tecniche avanzate, ma anche la capacità di prendere decisioni rapide in situazioni complesse. In sostanza, il pilota è una figura chiave che rende possibile il volo e l'esperienza di viaggio per milioni di persone in tutto il mondo.

È provvisto di brevettoSugli aerei di linea c è quello automaticoRegge il timoneUn membro dell equipaggioDà la posizione dell aereoUn attacco dell aereo da caccia

Come si scrive la soluzione Pilota

Hai davanti la definizione "Un membro dell equipaggio aereo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

L Livorno

O Otranto

T Torino

A Ancona

