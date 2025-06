Il Luther King che venne assassinato a Memphis nei cruciverba: la soluzione è Martin

MARTIN

Curiosità e Significato di "Martin"

La soluzione Martin di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Martin per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Martin? Martin Luther King Jr. è stato un importante leader del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, noto per la sua lotta non violenta contro la discriminazione razziale e per l'uguaglianza. La sua celebre frase I have a dream ha ispirato generazioni di persone a combattere per la giustizia sociale. Purtroppo, la sua vita si è tragicamente conclusa nel 1968, ma il suo messaggio continua a vivere, ricordandoci l'importanza della pace e della tolleranza.

Come si scrive la soluzione Martin

Hai trovato la definizione "Il Luther King che venne assassinato a Memphis" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

