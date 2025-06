Lucas pittore tedesco amico di Lutero nei cruciverba: la soluzione è Cranach

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lucas pittore tedesco amico di Lutero' è 'Cranach'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRANACH

Curiosità e Significato di "Cranach"

Approfondisci la parola di 7 lettere Cranach: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cranach? Lucas Cranach il Vecchio è stato un importante pittore tedesco del Rinascimento, noto per la sua stretta amicizia con Martin Lutero e il suo coinvolgimento nella Riforma protestante. Le sue opere non solo riflettono la bellezza della cultura del tempo, ma spesso trasmettono anche messaggi religiosi e sociali, rendendolo una figura chiave nell'arte e nella storia tedesca. Attraverso i suoi dipinti, ha saputo dare vita a temi profondi, rendendo l'arte accessibile e significativa per le

Come si scrive la soluzione Cranach

Stai cercando la risposta alla definizione "Lucas pittore tedesco amico di Lutero"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

A Ancona

N Napoli

A Ancona

C Como

H Hotel

