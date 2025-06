Lubrificate nei cruciverba: la soluzione è Unte

UNTE

Curiosità e Significato di "Unte"

La soluzione Unte di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Unte per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Unte? La parola unte si riferisce a qualcosa che è stato reso lubrificato o impregnato di un olio o di una sostanza grassa. In un contesto più ampio, può descrivere anche una sensazione di scivolosità o di appiccicosità, come quando tocchiamo qualcosa di oleoso. È un termine spesso usato in cucina per descrivere alimenti che sono stati conditi con olio o burro, rendendoli più gustosi e saporiti.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sporche di grassoLo sono le tute dei meccaniciLubrificate unteLubrificate scorrevoliUnte lubrificate

Come si scrive la soluzione Unte

Se "Lubrificate" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

U Udine

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T I L I S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LITIASI" LITIASI

