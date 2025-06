Liberato dai vincoli nei cruciverba: la soluzione è Slegato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Liberato dai vincoli' è 'Slegato'.

SLEGATO

Curiosità e Significato di "Slegato"

La parola Slegato è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Slegato.

Perché la soluzione è Slegato? Slegato significa essere liberato da qualcosa che imprigiona o limita, come corde o vincoli. In senso più ampio, può riferirsi anche a una condizione di libertà e autonomia, dove ci si sente finalmente in grado di esprimere se stessi senza restrizioni. È un termine che evoca un senso di leggerezza e possibilità, invitando a vivere appieno le proprie esperienze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Libero da vincoliLo è un discorso sconnessoNon hanno vincoliVincoli coniugaliBasilica di San Pietro : Pietà = Basilica di San Pietro in Vincoli : x

Come si scrive la soluzione Slegato

Stai cercando la risposta alla definizione "Liberato dai vincoli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

L Livorno

E Empoli

G Genova

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H R A S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SHARE" SHARE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.