La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il lettore di musica digitale della Apple' è 'Ipod'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IPOD

Curiosità e Significato di "Ipod"

Vuoi sapere di più su Ipod? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Ipod.

Perché la soluzione è Ipod? L'iPod è un lettore di musica digitale creato da Apple, lanciato per la prima volta nel 2001 e diventato rapidamente un simbolo della rivoluzione musicale. Questo dispositivo ha permesso a milioni di persone di ascoltare la propria musica preferita in formato digitale, portando con sé una vasta libreria musicale ovunque andassero. Con il suo design elegante e le sue funzionalità innovative, l'iPod ha cambiato il modo in cui consumiamo la musica, segnando una nuova era nell'industria musicale.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione Ipod

Hai trovato la definizione "Il lettore di musica digitale della Apple" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

P Padova

O Otranto

D Domodossola

