La garza per le fasciature nei cruciverba: la soluzione è Benda

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La garza per le fasciature' è 'Benda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BENDA

Curiosità e Significato di "Benda"

La soluzione Benda di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Benda per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Benda? La benda è un pezzo di tessuto, solitamente elastico o in cotone, utilizzato per avvolgere e sostenere una parte del corpo infortunata o affetta da dolore. È fondamentale nelle fasciature per proteggere le ferite e favorire la guarigione, offrendo stabilità senza ostacolare la circolazione. In pratica, è un alleato prezioso per chi ha bisogno di recuperare dopo un trauma!

Come si scrive la soluzione Benda

Hai davanti la definizione "La garza per le fasciature" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R C A O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COREA" COREA

