La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La fedele sposa figlia di Icario' è 'Telemaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELEMACO

Curiosità e Significato di "Telemaco"

Perché la soluzione è Telemaco? Telemaco è un personaggio della mitologia greca, figlio di Ulisse e Penelope. La sua figura rappresenta la ricerca dell'identità e della giustizia, poiché intraprende un viaggio per trovare suo padre, assente da anni a causa della guerra di Troia. La sua storia simboleggia il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, affrontando sfide e scoperte lungo il cammino.

Come si scrive la soluzione Telemaco

Se ti sei imbattuto nella definizione "La fedele sposa figlia di Icario", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

M Milano

A Ancona

C Como

O Otranto

