La capitale dell Oman nei cruciverba: la soluzione è Mascate

Home / Soluzioni Cruciverba / La capitale dell Oman

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La capitale dell Oman' è 'Mascate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASCATE

Curiosità e Significato di "Mascate"

Approfondisci la parola di 7 lettere Mascate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mascate? Mascate è la capitale dell'Oman, un paese situato sulla penisola arabica. Questa città affascinante è conosciuta per la sua bellezza naturale, con montagne e mare che si fondono in un paesaggio mozzafiato. Mascate è anche un importante centro culturale e commerciale, ricco di storia, mercati tradizionali e splendidi palazzi, rendendola una meta imperdibile per chi desidera esplorare la cultura omanita.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Capitale dell OmanEra la capitale dell AssiriaCapitale dell Estonia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mascate

Hai trovato la definizione "La capitale dell Oman" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P E C T A R O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCOPERTA" SCOPERTA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.