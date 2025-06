La Klum top model tedesca nei cruciverba: la soluzione è Heidi

HEIDI

Curiosità e Significato di "Heidi"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Heidi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Heidi? Heidi Klum è una famosa top model e presentatrice tedesca, nota per la sua carriera nel mondo della moda e della televisione. È diventata un'icona globale grazie alla sua partecipazione a eventi di alta moda e come giudice nel programma America's Next Top Model. La sua personalità carismatica e il suo stile distintivo l'hanno resa un simbolo di bellezza e successo nel settore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La bimba dei cartoni cui sorridono i montiLa bimba dei cartoni alla quale sorridono i montiLa Klum top modelCampbell famosa top modelLa Moss top model

H Hotel

E Empoli

I Imola

D Domodossola

I Imola

